SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com dois gols de Messi, o Inter Miami venceu o Atlanta United na noite desta terça-feira (25), por 4 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da Copa das Ligas, no DRV PNK Stadium. O argentino também deu início à jogada do terceiro gol e foi responsável pelas assistência que rendeu o quarto tento.

Com o resultado, o Inter Miami se garantiu na próxima fase da competição que reúne equipes da MLS e da Liga Mexicana. Na primeira fase, são 15 grupos com três equipes cada, sendo que as duas primeiras de cada avançam.

Depois de começarem no banco na vitória por 2 a 1 diante do Cruz Azul, Messi e Busquets iniciaram a partida entre os titulares da equipe comandada por Tata Martino.

Messi ainda teve a oportunidade de jogar contra Thiago Almada, meia ex-Vélez Sarsfield que foi companheiro do craque durante conquista da Argentina na Copa do Mundo.

Com a bola rolando, Messi não precisou de muito tempo para abrir o placar. Com nove minutos de bola rolando, o argentino recebeu um ótimo lançamento de Busquets, avançou e chutou na trave. A bola ainda voltou para ele com o gol vazio para mandar no fundo do gol.

Aos 22 minutos, e contando com a assistência de Taylor, Messi ampliou o marcador. O jogador recebeu a bola no início da pequena área e só teve o trabalho escorar no canto com o pé direito.

Perto do fim do primeiro tempo, Taylor aumentou o placar para o Inter Miami em um golaço. Com 44 minutos, Messi foi o responsável por começar a jogada. A bola passou por Cremaschi e Taylor esperou ela pingar uma vez para mandar uma bomba, sem chances de defesa.

Na volta do intervalo, com apenas sete minutos, Taylor garantiu a goleada. Com assistência de Messi, o camisa 16 recebeu na ponta da grande área e chutou cruzado para a bola terminar dentro da rede do lado esquerdo do goleiro do Atlanta United.

Muito aplaudido pela torcida, Messi saiu aos 32 minutos de jogo. O argentino deu lugar a Robinson no time da casa.