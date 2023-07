SÃO PAULO, SP (FUOL-FOLHAPRESS) - Com direito a show de Renato Augusto, o Corinthians derrotou o São Paulo por 2 a 1, manteve o rival sem vencer dentro da Neo Química Arena e saiu na frente por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O jogo foi disputado na noite desta terça-feira (25) pela ida da semifinal do torneio.

O resultado deixa a equipe de Vanderlei Luxemburgo com vantagem para o duelo de volta, que acontece no dia 16 de agosto (quarta-feira) ? desta vez no Morumbi.

Quem avançar elimina o rival e encara o vencedor de Flamengo e Grêmio na grande final. Cariocas e gaúchos iniciam a disputa do outro lado da chave amanhã.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo ficou marcado pela escassez em chances de gol. O São Paulo teve mais a bola e se mostrou superior, mas esbarrou nas boas atuações dos zagueiros adversários e não conseguiu martelar o goleiro Cássio. Os donos da casa, por outro lado, só assustaram uma vez, com Renato Augusto.

Na metade final, a intensidade ganhou do marasmo: Renato Augusto e Luciano balançaram as redes e esquentaram o clássico. Melhor para o Corinthians, que marcou mais uma vez com o camisa 8 e ficou com a vitória dentro de sua casa.

CORINTHIANS:

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera (Matheus Araújo), Maycon (Roni), Ruan Oliveira (Adson) e Renato Augusto (Bruno Méndez); Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Vanderlei Luxemburgo

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Nestor) (Jhegson Méndez) e Wellington Rato (Erison); Luciano (David) e Calleri (Juan). T.: Dorival Júnior

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Público pagante: 46.517 torcedores

Cartões amarelos: Pablo Maia, Luciano, Beraldo (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Renato Augusto (COR), aos 2 min e aos 35 min do 2° tempo; Luciano (SPO), aos 9 min do 2° tempo