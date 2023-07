SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após golear a Zâmbia por 5 a 0 na primeira rodada, o Japão venceu mais uma na Copa do Mundo Feminina. Desta vez, as nipônicas bateram a Costa Rica por 2 a 0., com gols de Naomoto e Fujino.

Após o complemento da rodada, o Japão garantiu vaga nas oitavas de final, mas perdeu a liderança do Grupo C, superado no saldo de gols pela Espanha (8 a 7). A Costa Rica, sem nenhum ponto conquistado ?assim como a Zâmbia? já está fora da Copa.

Japão e Espanha se enfrentam na última rodada, em jogo que vale o primeiro lugar do grupo. A Costa Rica busca seu primeiro gol e seu primeiro ponto em confronto contra a Zâmbia.

COMO FOI O JOGO

O Japão foi superior durante toda a partida e construiu boa vantagem no primeiro tempo.

O primeiro gol do Japão saiu aos 24 minutos, quando Tanaka tocou para Naomoto, que invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado, marcando o primeiro gol da partida.

Dois minutos depois, Fujino ampliou o placar com um belo giro em Elizondo, invadindo a área pela ponta direita e chutando entre a trave esquerda e a goleira.

A seleção japonesa pressionou em busca do terceiro gol nos primeiros minutos da etapa final, mas diminuiu o ritmo com o passar do tempo e apenas administrou a vitória.

A Costa Rica finalizou a gol apenas uma vez, com Gloriana Villalobos, que parou em Yamashita.

PRÓXIMO JOGO

Na próxima e última rodada do Grupo C, o Japão enfrenta a Espanha em partida que provavelmente valerá a liderança da chave, enquanto a Costa Rica joga contra a Zâmbia. As duas partidas serão disputadas na segunda-feira (31), às 4h (horário de Brasília).

Situação atual da tabela: Japão (6 pontos), Espanha (3 pontos), Costa Rica (0 pontos) e Zâmbia (0 pontos).

JAPÃO

Yamashita; Minami, Kumagai e Miyake; Shimizu (Moriya), Sugita, Hasegawa e Hayashi (Nagano); Fujino (Miyazawa), Naomoto (Seike) e Tanaka (Ueki). Técnico: Futoshi Ikeda

COSTA RICA

Solera; Villalobos, Coto, Benavides e Elizondo; Guillen (Villalobos), Granados (R. Rodríguez) e Herrera; Alvarado; Salas (Scott) e Chinchilla. Técnica: Amelia Valverde

Estádio: Forsyth Barr Stadium, em Dunedin (Nova Zelândia)

Público: 6.992 pessoas

Árbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Itália)

Assistentes: Francesca Di Monte (Itália) e Elena Mihaela Gomoescu ?epu?? (Romênia)

Cartões amarelos: Chinchilla (COS)

Gols: Naomoto (JAP), aos 25 minutos, e Fujino (JAP), aos 27 minutos do primeiro tempo