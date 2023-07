SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras mirou a contratação de Santiago Hezze, meio-campista do Huracán, após esbarrar nos altos valores para fechar com Aníbal Moreno, do Racing, e Wendel, do Zenit.

O time alviverde iniciou as conversas com o clube argentino para contratar Santiago Hezze. O meio-campista de 21 anos foi aprovado por Abel Ferreira ?o técnico quer um novo "camisa 5" para o elenco nesta janela de transferências.

Hezze seria uma opção barata e não menos talentosa do que Aníbal Moreno, desejo anterior do Palmeiras. Além disso, o jogador do Huracán, de 21 anos, é três anos mais novo que o atleta do Racing, com 24.

Antes de procurar Santiago Hezze, o Palmeiras apresentou proposta por Aníbal e consultou os valores para contratar Wendel. O Racing recusou a oferta de 6 milhões de euros (R$ 32,1 milhões) do clube paulista e pediu o dobro do valor pelo jogador argentino, e os números apresentados pelo Zenit esfriaram o interesse pelo ex-Fluminense.

Segundo o De Primeira, programa do UOL, os valores para contratar Hezze giram em torno de 3 a 4 milhões de dólares, entre R$ 14 milhões e R$ 19 milhões.

HEZZE É MUITO JOVEM, MAS JÁ COMPLETOU MAIS DE 100 JOGOS

Hezze tem apenas 21 anos, mas é titular absoluto do Huracán desde 2021. Ele tem 120 jogos disputados, 9 gols e 7 assistências.

O jovem se garante em campo com um desempenho individual brigador e maduro. Era capitão da equipe em 2021 com apenas 20 anos, capaz de proteger bem os zagueiros e acionar rápido os meias ?também pode ser improvisado na armação, embora seu forte seja o desarme.

Santiago Hezze chama atenção pelo fôlego e pela rapidez de pensamento. Toca curto, geralmente de primeira, e é visto como alguém que se vira bem em espaços curtos.

PALMEIRAS TEM POUCO TEMPO PARA FECHAR A CONTRATAÇÃO

Se o Palmeiras quiser contar com Santiago Hezze para a disputa da Copa Libertadores, o clube precisa fechar a contratação até o dia 29 de julho, o último dia para as equipes fazerem mudanças em seu elenco para a próxima fase da competição.

A fase de oitavas de final da Libertadores começa no dia 1º de agosto, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nos dia 2 e 9. Antes, o time de Abel Ferreira enfrenta o América-MG, pelo Brasileirão, no domingo (30), às 16h (de Brasília), no Independência.