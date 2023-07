PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Suárez viveu seu 'Dia do Fico' no Grêmio. Após a 'novela mexicana' citada por Renato Gaúcho, o técnico confirmou que o atacante permanecerá no Tricolor ao menos até o fim deste ano, mesmo tendo contrato até a conclusão de 2024. A sequência no Sul aconteceu pelo jogo duro do Tricolor e a proximidade do fechamento da janela, em 2 de agosto.

O QUE ACONTECEU

Suárez queria deixar o Grêmio e atuar ao lado de Lionel Messi no Inter Miami. Não foi possível por uma série de fatores, e ele resolveu, então, ficar.

Primeiro porque a negociação que o time ?cujo dono é David Beckham? abriu com o Grêmio não teve o desfecho esperado.

O Grêmio não abriu mão de uma oferta financeira importante, de aproximadamente 15 milhões de dólares (R$ 70,9 milhões na cotação atual). Não foi atendido nem de perto, e não cedeu.

E não há tempo para alongar as conversas, pois a janela de transferências está perto de fechar. A engenharia financeira para respeitar as regras da MLS que o time de Miami precisaria fazer também acarretaria tempo.

As dores no joelho direito que poderiam receber melhor tratamento nos Estados Unidos também foram alvo de conversas. O Grêmio prometeu dosar a participação do uruguaio, principalmente em jogos que obrigarem viagens mais longas.

Suárez seguirá o protocolo de tratamento e sempre será dúvida para os duelos. Antes de cada compromisso, irá conversar com Renato Gaúcho para decidir sua participação ou não.

Por fim, a conversa não fechou a porta para a interrupção do contrato, apenas atrasou tal situação. No último bate-papo com o uruguaio, ficou estabelecido que o assunto será retomado em dezembro, quando, em teoria, ele teria mais um ano de vínculo pela frente.