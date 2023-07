PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Dia 26 de julho na história do Grêmio ficou conhecido como 'dia do Fico' de Luis Suárez. Depois da novela sobre a chance de ir para o Inter Miami, o uruguaio teve permanência confirmada. Em campo, ele sorriu ironicamente antes da partida, quase marcou um golaço, se envolveu em um lance confuso, orientou, se irritou e viu sua equipe perder por 2 a 0 para o Flamengo.

RENATO FOI AGENTE DA PAZ

A tranquilidade veio antes do jogo. Logo na chegada da delegação gremista à Arena para a partida, Renato Gaúcho confirmou o 'dia do fico': Suárez permanece até dezembro deste ano, ao menos, no time de Porto Alegre.

As palavras de Portaluppi sepultaram qualquer dúvida, que já eram bem menores desde uma mudança de comportamento percebido pelo clube no uruguaio. Suárez reatou amizades e voltou a mostrar a conduta que tinha desde seus primeiros dias, como contou o UOL.

Se ainda tinha algum gremista preocupado, ouvir do maior ídolo do clube que Suárez ficaria serviu para criar um ambiente de confiança ainda maior. Os mais de 52 mil presentes na casa tricolor só esperavam ele pisar no campo para explodir de alegria.

SUÁREZ VOLTA A SORRIR, MAS COM IRONIA

Ainda antes de ir para o campo, Suárez voltou a mostrar sorrisos, algo que já não ocorria com frequência na Arena. Ele passou pelo corredor que dá acesso ao campo simulando um alongamento e rindo bastante, como quem mostra à imprensa que estava na zona mista que não havia dores no joelho. Outra vírgula no dia a dia do uruguaio no Sul. O tom foi irônico, o mesmo adotado por ele em outro momento, quando se falava da chance de aposentadoria.

A ida ao gramado para aquecimento foi tudo que a torcida queria. Gritos de 'Suárez, Suárez, Suárez' foram retribuídos por acenos e agradecimentos. Quando o nome do atacante de 36 anos foi citado no sistema de som na escalação da equipe local, nova comemoração, só não tão forte quanto quem o sucedeu, o técnico Renato Gaúcho, maior ídolo da história do clube.

Pouco antes do apito inicial, Suárez trocou carinhos com Gabigol. Um forte abraço foi elo entre os grandes personagens em campo.

O JOGO COMEÇOU: QUASE UM GOLAÇO

Suárez correu para cima da defesa do Flamengo, que trocava passes. Esse foi o primeiro instante dele com a semifinal sendo disputada. O grande ato viria dois minutos depois.

Ao retomar uma posse no centro do gramado, tentou surpreender e encobrir o goleiro Matheus Cunha mesmo estando próximo da linha do meio de campo. Por pouco não entrou e seria um golaço, estilo o famoso 'gol que Pelé não fez'.

Suárez não aparentava dor alguma, como ocorria nos últimos jogos dos quais fez parte. Sempre pressionou os zagueiros adversários e foi escape gremista para contra-ataques. Além de principal responsável pela marcação ofensiva de sua equipe.

De longe, viu o Grêmio sofrer o primeiro, marcado por Gabigol. Na saída de bola, tentou animar os companheiros, indicou posicionamentos, fez o que podia. Quando os gremistas foram reclamar do pênalti marcado, minutos mais tarde, não se envolveu em confusão e até chamou colegas para sair dali. Gabigol perdeu, defesa de Gabriel Grando.

GRÊMIO ATRÁS: SEGUNDO TEMPO

Se Renato Gaúcho certamente cobrou forte dos jogadores durante os 15 minutos de intervalo, coube a Suárez fazer isso com a bola rolando no segundo tempo. A cada lance equivocado, o 'Pistolero' esbravejava do setor ofensivo, sempre exigindo que a jogada terminasse nele.

FOI GOL? SUÁREZ PROTAGONIZA LANCE BIZARRO

O alvo da reclamação, em seguida, foi o árbitro, num lance muito confuso. Era tiro de meta para o Flamengo. Houve uma indefinição na cobrança entre o goleiro Matheus Cunha e o zagueiro Léo Pereira. Suárez entendeu que a bola já estava em jogo ?e estava? e partiu em velocidade para cima da defesa flamenguista.

A bola até entrou, mas não valeu pois o uruguaio bateu com a mão nela na ânsia de marcar. O juiz, que invalidou a bola na rede ouviu tudo que os colegas estavam ouvindo até então.

E o fim do ato de Luisito não teve bola na rede nem final feliz no gramado. A alegria pela permanência contrastou com o que houve no placar. Kannemann foi expulso, o Flamengo venceu por 2 a 0 e recairá sobre a maior estrela gremista a responsabilidade de fazer diferente no Maracanã.