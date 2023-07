SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus foram os responsáveis pelo apito em Corinthians 2x1 São Paulo e Grêmio 0x2 Flamengo, jogos da ida da semifinal da Copa do Brasil.

WILTON: POLÊMICA COM AMARELO

O goiano foi o primeiro árbitro a entrar em ação ao apitar o Majestoso, na terça-feira (25). Ele atuou como coadjuvante da partida até o início do segundo tempo, quando Luciano empatou o clássico.

Na comemoração, o são-paulino chutou a bandeirinha de escanteio que tinha o símbolo do Corinthians estampado e iniciou uma confusão entre jogadores, que ganhou até a presença de Vanderlei Luxemburgo entre os mais exaltados.

O juiz aplicou cartão amarelo ao atacante, que deixou o gramado irritado e mostrou revolta aos microfones do sportv ?Luciano estava pendurado e não vai jogar a partida de volta.

"Wilton Pereira Sampaio: estou dando parabéns para ele, que desde o começo do jogo disse que ia me dar cartão. Conseguiu. Só tem torcida do Corinthians, se não puder comemorar um gol... Não pode comemorar que o juiz vem e dá cartão. Então, parabéns ao Wilton", disse Luciano, na saída do campo.

O próprio Dorival Júnior, técnico do São Paulo, corroborou a atitude de Wilton, mas pontuou que outros atletas deveriam receber o amarelo. "Foi justo o cartão, mas não só ele deveria ter tomado. Esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo: dois pesos, duas medidas em todas as partidas. Muito difícil a todo momento entender esse tipo de situação. Depois houve abordagem, troca de empurrões e tudo mais", disse.

Entrevistados pelo UOL, ex-árbitros concordaram com a existência de punição ?um dos quatro ouvidos pela reportagem disse ainda que o cartão vermelho seria o mais justo.

CLAUS: ELOGIADO POR RENATO E CRITICADO POR FERREIRA

Nesta quarta-feira (27), Claus foi o homem do apito na vitória do Flamengo sobre o Grêmio e comandou uma partida bastante tensa em Porto Alegre.

Recheado de faltas, o duelo contou com sete amarelos e um vermelho: dos oito cartões, cinco recaíram sobre os mandantes ?inclusive a expulsão de Kannemann.

O paulista ainda assinalou um pênalti pouco discutível para os cariocas no primeiro tempo, quando Bruno Alves acertou o braço na bola após jogada de Everton Ribeiro. O lance não precisou ser analisado por Claus na cabine do VAR.

A atuação rendeu elogios por parte do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, que ameaçou até dar nota 10 ao árbitro Fifa.

"Claus foi nota dez. A única coisa que cobrei, porque não tinha certeza vendo de baixo, perguntei por que não deu o segundo amarelo para o Wesley no 1° tempo. Mas não foi o caso. Vi agora no vestiário e ele não merecia o cartão. No mais, Claus foi muito bem. Um errinho aqui, outro ali, normal. Na média, apitou como se deve apitar uma partida dessa. Não dou dez porque sempre comete erro, mas não prejudicou absolutamente em nada tanto Grêmio quanto Flamengo", disse Renato, em entrevista coletiva.

Ferreira, no entanto, não compartilhou a opinião de seu treinador. "No final do 1º tempo, o Wesley já tinha cartão e fez falta forte que era para o 2º cartão. Ele [Claus] ignorou e logo depois deu o segundo para o Kannemann. Não deu para conversar com ele, não quis ouvir a gente, me deu cartão...", falou o ponta gremista, ainda de cabeça quente, na saída do campo.