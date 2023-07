O Villa Real fará um amistoso contra a seleção do Instituto Léo Moura, ex-lateral do Flamengo e da Seleção Brasileira. O amistoso faz parte da pré-temporada da equipe e será realizado em Nova Friburgo. A equipe juiz-forana chega na cidade fluminense no dia 07 de agosto onde fará treinamentos e o amistoso contra a seleção do ex-jogador, no dia 11 do mesmo mês. A comitiva do Villa Real se hospedará no Lorenzzo Hotel, que é um dos patrocinadores do clube.

Segundo o presidente Allan Taxista, a escolha da cidade fluminense foi “para valorizar o grande patrocinador que nós temos, o Lorenzzo Hotel, que viu dentro do projeto do Villa Real uma grande força para estar com a sua marca, e também, a convite de representantes da cidade, levar os atletas para fazerem uma semana de bons treinos e finalizar com um amistoso com a seleção do Instituto Léo Moura.”

Ainda, de acordo com informações do clube, além do amistoso em Nova Friburgo, O Villa Real tem outro amistoso previsto para o dia 20 de agosto, na cidade de Aracitaba. A equipe juiz-forana estreia na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro no dia 27 de agosto, às 10h30, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora contra o Atlético de Três Corações.

Tags:

campeonato mineiro | Esporte | villa real