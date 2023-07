SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos encaminhou a contratação do zagueiro costarriquenho Juan Pablo Vargas, do Millonarios (Colômbia).

O Santos avançou nos últimos dias pelo zagueiro canhoto Juan Pablo Vargas, de 28 anos. Faltam detalhes.

Vargas está no Millonarios e disputou a Copa do Mundo do Qatar pela seleção da Costa Rica.

O defensor chegaria em definitivo ao Santos. O contrato dele no Millonarios termina no fim do ano.

O Peixe quer dois zagueiros e também tem negociações com o paraguaio Junior Alonso, do Krasnodar (Rússia), e o brasileiro João Basso, do Arouca (Portugal). O uruguaio Federico Pereira, do Defensor, está praticamente descartado.