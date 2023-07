Após garantir a sua segunda vitória no Grupo D da Copa do Mundo de futebol feminino, desta vez de 1 a 0 sobre a Dinamarca, a Inglaterra ficou muito perto da classificação para as oitavas de final da competição. Com este triunfo, alcançado na manhã desta sexta-feira (28) no Estádio de Futebol de Sydney, na Austrália, a seleção inglesa lidera a chave com seis pontos, enquanto as dinamarquesas aparecem na segunda posição com três.

???????????????????????????? Lauren James' goal is enough to give England all three points! #BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 28, 2023

Em uma partida na qual optou por não correr muitos riscos, em especial no segundo tempo, no qual administrou sua vantagem, a Inglaterra alcançou o gol da vitória logo aos 5 minutos da epata inicial, com um golaço de da atacante Lauren James, que acertou chute de fora da área.

Porém, a partida também reservou uma surpresa negativa para a equipe inglesa. Aos 34 minutos do primeiro tempo a talentosa meia Keira Walsh pisou em falso e deixou o campo com dores no joelho direito. A jogadora, que é um dos destaques da equipe, foi contratada pelo Barcelona (Espanha) junto ao Manchester City (Inglaterra) pelo valor de 460 mil euros, na maior transação da história do futebol feminino.

