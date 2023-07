SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção chinesa escapou de uma derrota nesta sexta-feira (28) diante do Haiti, venceu por 1 a 0 e terá na última rodada do Grupo D a chance de avançar para o mata-mata da Copa do Mundo feminina.

No Hindmarsh Stadium, na Austrália, a equipe asiática atuou com uma jogadora a menos desde o primeiro tempo, quando Zhang Rui foi expulsa aos 29 minutos após uma falta dura em Jeudy.

Em vantagem numérica, as haitianas assumiram o controle da partida, passaram a ficar a maior parte do tempo no campo de ataque, exigiram boas defesas de Théus, mas não conseguiram marcar o primeiro gol da história do país em um Mundial feminino.

A seleção haitiana é uma das estreantes do torneio realizado na Austrália e na Nova Zelândia. A falta de experiência, no entanto, não impediu que a seleção caribenha de impor dificuldades a adversárias mais tradicionais.

Na estreia, elas deram trabalho para a Inglaterra, que suou para vencer também por 1 a 0. Diante da China, além de resistir bem na defesa, elas venderam caro a derrota e ainda deixaram o gramado frustradas com a não marcação de um pênalti nos acréscimos.

Aos 46 minutos do segundo tempo, Éloissaint caiu na área após receber um contato de Chen pelas costas. A árbitra espanhola Marta Huerta de Aza apontou a marca penal, mas o VAR (árbitro de vídeo) a orientou a cancelar sua indicação e ela aceitou.

O gol que definiu a vitória chinesa também teve intervenção do VAR. Neste caso, a árbitra também havia marcado um pênalti em Linyan Zhang, mas a auxiliar de campo viu impedimento e recomendou anular o lance. Após revisão feita pelo árbitro de vídeo, no entanto, a posição legal foi confirmada e Shuang Wang converteu a cobrança aos 28 minutos do segundo tempo.

Veja onde assistir a todos os jogos do Mundial Com o resultado, o Grupo D tem agora a Inglaterra com seis pontos, Dinamarca e China empatadas, com três pontos cada, e o Haiti ainda sem pontuar, mas vivo na competição. Na última rodada, as inglesas vão duelar com as chinesas enquanto as dinamarquesas encaram as haitianas.

As duas vagas poderão ser definidas nos critérios de desempate, que, pela ordem, são: saldo de gols; gols pró; confronto direto; cartões amarelos e vermelhos; em caso de persistência, haverá um sorteio.

Estádio: Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália

Público:12.675

Data e horário: 28 de julho de 2023, às 8h (sexta-feira)

Árbitra: Marta Huerta de Aza (ESP)

Cartões amarelos: Dumornay e Nicolas Delepine (HAI)

Cartão vermelho: Zhang Rui (CHN)

Gols: Wang Shuang, aos 29 minutos do segundo tempo.

CHINA

Yu, Mengwen, Shanshan, Wei e Qiaozhu; Linyan (Jiali), Lina, Rui e Lingwei (Jiaxing); Jiahui (Xin) e Chengshu (Shuang). Técnica: Shui Qingxia. T.: Shui Qingxia.

HAITI

Théus, Petit-Frére, Mathurin (Surpris), T. Joseph e Louis (Eloissant); Moryl (Dumornay, Pierre-Louis (Etienne) e Jeudy (S. Joseph); Batcheba, Mondésir e Borgella. T.: Nicolas Delépine