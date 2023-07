SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O clube saudita Al-Ahli anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação de Mahrez, atacante argelino que estava no Manchester City.

Clube e jogador firmaram um contrato válido até junho de 2027, de 30 milhões de libras, cerca de R$ 183 milhões. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Mahrez tinha vínculo com o time inglês até junho de 2025, e defendia a camisa do City desde 2018. Por lá, ele anotou 78 gols em 236 jogos disputados.

O atacante se tornou o terceiro grande reforço do Al-Ahli para a próxima temporada. Assim como outros clubes da Arábia Saudita, a diretoria está apostando em grandes nomes do futebol mundial.

O Al-Ahli já havia confirmado a contratação do goleiro senegalês Mendy, do Chelsea, e do atacante brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool.