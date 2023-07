SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A capitã Rafaelle disse que o tabu contra a França é uma motivação extra para as jogadoras da seleção brasileira.

Em 11 jogos contra a França no futebol feminino, o Brasil tem cinco empates e seis derrotas. Para a zagueira Rafaelle, o jogo deste sábado (29), pelo Grupo F da Copa Feminina é o momento certo para quebrar o tabu.

Rafaelle ainda disse que a confiança para o jogo contra a França aumentou depois da vitória sobre a Alemanha em um amistoso pré-Copa. A zagueira apontou, ainda, que as derrotas para as francesas ? todas as seis nos últimos sete jogos - nunca foram por placares elásticos, incluindo o 2 a 1 nas oitavas de final da Copa de 2019, o que faz com que ela não enxergue as adversárias como "imparáveis".

A defensora ainda disse que um empate pode ser bom para a seleção brasileira. Lembrando a campanha do Canadá, que foi campeão olímpico com apenas duas vitórias, Rafaelle disse que o Brasil deve "saber lidar com o resultado" e avaliou que a classificação é o principal objetivo, antes da liderança do grupo.

França e Brasil se enfrentam amanhã (29), às 7h (de Brasília) no Estádio Brisbane, na Austrália. A seleção brasileira lidera a chave com três pontos, enquanto as francesas dividem o segundo lugar com a Jamaica - um ponto para cada.

"É claro que a gente escuta bastante, todo mundo está falando sobre esse jogo contra a França, da história do Brasil com a França, que nunca conseguimos vencê-las (...) As jogadoras falam que a gente está com 'sangue nos olhos', todo mundo doido para acabar com esse negócio da França. E nada melhor do que na Copa, num jogo decisivo como esse, para tentar brigar pelo primeiro lugar? Vai ser uma motivação a mais. Tá todo mundo pensando nisso: chegou a hora, já deu disso aí", disse Rafaelle, zagueira e capitã do Brasil, em entrevista ao site da Fifa.