SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Neymar no banco, o PSG sofreu uma virada e perdeu para o Cerezo Osaka na manhã desta sexta-feira (28), no Yanmar Stadium Nagai, em Osaka, no Japão.

O Cerezo Osaka bateu o PSG por 3 a 2. Croux, Kitano e Kagawa marcaram os gols dos japoneses. Ekitiké e Vitinha marcaram pelo lado dos franceses.

O PSG chegou a ficar à frente no placar duas vezes, mas cedeu o empate em ambas e levou a virada já aos 36 minutos do segundo tempo.

Apesar da expectativa pela volta de Neymar aos gramados, o brasileiro ficou toda a partida no banco de reservas. Ele não joga desde o dia 19 de fevereiro e se recuperou recentemente de uma cirurgia no tornozelo.

Após o apito final, Neymar e outros jogadores do PSG que não entraram na partida fizeram uma espécie de trabalho físico no gramado.

Esta foi a primeira derrota do PSG na atual pré-temporada. A equipe havia vencido o Le Havre, da França, e empatado com o Al Nassr, da Arábia Saudita.

O PSG volta a campo na próxima terça-feira (1), quando enfrenta a Inter de Milão, às 7h (de Brasília), no New National Stadium, em Tóquio, no Japão.

COMO FOI O JOGO

O PSG começou a partida dominando a posse de bola, mas sem conseguir criar muitas chances de gol. O clube francês, no entanto, conseguiu abrir o placar em lance com chute de Zaire-Emery desviado por Ekitiké, que se antecipou ao goleiro adversário.

A vantagem do PSG durou pouco, uma vez que o Cerezo Osaka empatou cerca de cinco minutos depois. Danilo Pereira e Skriniar se desentenderam e a bola sobrou para Croux, que invadiu a área e finalizou no canto para empatar.

O empate persistiu durante o restante do primeiro tempo. Pouco inspirado, o PSG pouco conseguiu assustar a defesa adversária. Por outro lado, o Cerezo Osaka quase não chegou mais ao ataque.

As duas equipes voltaram com mexidas para a segunda etapa. Um dos remanescentes do primeiro tempo, Vitinha recebeu dentro da área e finalizou na saída do goleiro para recolocar o PSG na frente.

O Cerezo Osaka voltou a deixar tudo igual em novo vacilo da defesa do PSG. Watanabe conseguiu um desarme na linha de fundo e serviu Kitano, que dominou sozinho no meio da área e finalizou firme no canto esquerdo de Donnarumma.

Desligado na reta final do jogo, o PSG sofreu a virada com um gol de Kagawa. O experiente meio-campista recebeu passe de Sota e bateu colocado, no canto esquerdo alto de Donnarumma, que não conseguiu alcançar. O gol fechou o placar em 3 a 2 a favor dos japoneses.