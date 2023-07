SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção francesa encerrou nesta sexta-feira (28) a preparação para o jogo contra o Brasil, neste sábado (29), no Estádio Brisbane, na Austrália, ainda sem saber se Wendie Renard estará em campo.

A capitã da França treinou normalmente hoje, mas o técnico Hervé Renard não garantiu que ela estará em campo contra as brasileiras. Na coletiva pré-jogo, o treinador afirmou que a decisão sobre jogar ou não passa muito pela atleta.

O comandante da França entende que a zagueira é importante para o jogo contra o Brasil, mas ressaltou que é ainda mais importante contar com ela para o restante da competição.

Após a partida contra a Jamaica, Wendie Renard sentiu dores no tornozelo esquerdo -problema que já a incomodava antes da Copa. A defensora ficou fora dos primeiros treinos da França na semana e voltou a trabalhar com bola ontem (27).

França e Brasil se enfrentam neste sábado (29), às 7h (de Brasília), em jogo válido pelo Grupo F da Copa Feminina. A seleção brasileira lidera a chave com três pontos, enquanto as francesas dividem o segundo lugar com a Jamaica - um ponto para cada.

Também presente na coletiva pré-jogo, a defensora Karchaoui reverenciou Marta. A jogadora francesa contou que tem na brasileira um exemplo desde a infância, e afirmou que sempre torce pelo sucesso da camisa 10 - o que não acontecerá amanhã.

"Não temos 100% de certeza agora [se a Renard estará pronta]; saberemos amanhã. Ela tomará a decisão [se joga ou não]. Não cabe a mim. Ela conhece o próprio corpo e é experiente. Precisamos dela [amanhã], mas precisamos dela conforme avançarmos na competição", disse Hervé Renard.

"Quando eu tinha uns quatro anos talvez fosse a única jogadora de futebol que eu conhecia. Já faz uns cinco anos que joguei o primeiro jogo contra ela. É sempre um exemplo. Dou a ela todo meu respeito pela carreira que fez e por ainda jogar. Acho que ainda tem alguns anos pela frente. Desejo o melhor em qualquer situação, exceto amanhã. É um grande respeito que tenho por ela, acho que marcou a história do futebol", afirmou Karchaoui.