PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A permanência de Luis Suárez no Grêmio tranquilizou a torcida, mas tem prazo de validade. O clube entrou em acordo com o jogador para a saída antes do fim do vínculo, que vai até a conclusão de 2024.

Ao informar que permaneceria no clube, Luis Suárez pediu ao Grêmio que fosse firmado um documento oficializando acordo para sua saída em dezembro de 2023, um ano antes do fim do contrato.

O clube recebeu com naturalidade a solicitação, pois sabia do desejo do jogador de ir embora.

O Grêmio, desde o início das negociações, pretendia que o vínculo do 'Pistolero' fosse de uma temporada, mas o uruguaio quis por duas. A redução no prazo foi bem aceita pelo Tricolor.

Os detalhes do acordo são mantidos em sigilo, mas, segundo apurou a reportagem, tanto o clube quanto o atleta cederam para que ninguém seja prejudicado pelo rompimento.

As empresas parceiras na contratação de Suárez também são parte do acordo.

O centroavante pretende se transferir para o Inter Miami e reatar parceria com Lionel Messi. Inicialmente, a busca se deu por fazer isso imediatamente, mas uma série de fatores impediram a saída e o fizeram ficar.

O compromisso de liberação em dezembro foi parte importante da costura de permanência do jogador no Brasil até o encerramento da temporada.