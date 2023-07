LONDRES, REINO UNIDO (UOL-FOLHAPRESS) - Um dia típico de Spa, com chuva e sol, terminou com Charles Leclerc na pole position do GP da Bélgica, com Sergio Perez em segundo. Lewis Hamilton e Carlos Sainz vão fechar a segunda fila da corrida de domingo. E Max Verstappen, mesmo fazendo o melhor tempo na classificação, sai em sexto após uma punição pela troca do câmbio.

Mesmo com o grid definido, é muito difícil saber como as forças vão se equilibrar na sprint deste sábado, e no GP de domingo. Isso porque os carros foram acertados para todo o final de semana em apenas um treino livre, disputado sob chuva. É esperada mais água durante o sábado, e a possibilidade de chuva é menor no domingo. Como os carros já estão em regime de parque fechado, há limites em relação ao que pode ser alterado nos carros.

"Acertar o carro para a pista seca depois do treino livre foi um jogo de adivinhação. Só posso esperar que o carro também esteja bom para a corrida, mas por enquanto está dando tudo certo. Só precisamos estudar porque estamos perdendo tanto tempo no segundo setor", disse Hamilton.

Esse tipo de diferença no segundo setor não é incomum em Spa e costuma significar que a equipe priorizou a velocidade nas retas em seu acerto. Isso é bom para as corridas pensando nas ultrapassagens, mas geralmente também significa que o carro pode escorregar mais nas curvas, gastando pneu. Com o primeiro e quarto lugares no grid, a Ferrari parece ter ido por um caminho parecido, embora sua grande vantagem tenha sido nas freadas.

Por outro lado, a McLaren ficou devendo nas retas e não conseguiu o mesmo tipo de desempenho das últimas duas corridas, após ter feito grandes mudanças em seu carro, embora Lando Norris tenha danificado seu assoalho em uma saída de pista. O inglês sairá em sétimo lugar no domingo, e Oscar Piastri estará ao lado de Verstappen na terceira fila.

Mesmo largando mais atrás do que está acostumado na corrida do domingo, Verstappen já mostrou que não tem motivos para se preocupar com a punição, tomada em Spa-Francorchamps justamente pela facilidade de recuperação em comparação com a próxima etapa, na travada pista de Zandvoort. Sua diferença para Leclerc na classificação, mais de oito décimos, foi maior do que a distância entre o monegasco e o nono colocado. Curiosamente, mesmo sabendo que Verstappen terá de ultrapassar no domingo, a Red Bull não optou por uma configuração que lhe dê mais velocidade de reta que os rivais. Mas é esperado que o rendimento do carro seja tão forte que isso não seja uma desvantagem.

VERSTAPPEN PROVA QUE NÃO LHE FALTA VONTADE MESMO COM VANTAGEM

Max Verstappen vem dominando esta temporada da Fórmula 1 como há tempos não se via: ele venceu as últimas sete corridas seguidas e tem mais de 100 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, seu companheiro Perez. E, mesmo assim, teve uma discussão com o engenheiro de pista Gianpiero Lambiase sobre a estratégia da equipe na segunda parte da classificação.

Verstappen disse que a equipe deveria ter seguido o que ele queria, dar duas voltas rápidas em seguida. O engenheiro respondeu que ele tinha passado para a última parte de classificação, ao que o holandês respondeu, entre um palavrão e outro, que tinha passado em décimo, na última posição, com uma execução ruim. E Lambiase respondeu, ironicamente, que eles poderiam seguir o plano do piloto e ele poderia ficar sem energia nas baterias na segunda volta lançada, quando a pista poderia estar melhor por conta das condições climáticas. Sem baterias carregadas, ele não conseguiria fazer uma volta tão boa.

No final, Verstappen fez apenas uma volta lançada no final do Q3, e só não ficou com a pole com sobras por conta de sua punição.

Tanto o resultado desta sexta-feira, quanto a questão da punição, são resetados para o sábado, quando há a disputa da sprint. Na parte da manhã, às 7h, será disputada a classificação para a corrida curta, que tem largada às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília.