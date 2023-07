RIO CLARO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O colombiano James Rodríguez está perto de ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O atleta de 32 anos já jogou quase 600 jogos desde que iniciou sua carreira no Envigado-COL, em 2007, e marcou 155 gols. O Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas, mostrou os números do meia colombiano na carreira.

Em toda sua carreira, James Rodríguez atuou em 573 partidas oficiais, sendo 410 como titular.

O meia colombiano marcou 155 gols, média de 0,27 por jogo.

Na última temporada, o meia atuou por Al-Rayyan e Olympiacos, além da seleção colombiana. Foram 28 partidas no total, com sete gols e seis assistências.

Na temporada 2022/23, James fez apenas um jogo completo. Ele não disputa um jogo oficial desde 9 de abril.

James Rodríguez por clubes - 483 jogos e 129 gols (0,27 por jogo)

Envigado-COL (2007) - 20 jogos, 9 gols

Banfield-ARG (09/10) - 50 jogos, 10 gols

Porto (10/13) - 108 jogos, 32 gols

Monaco (13/14) - 38 jogos, 10 gols

Real Madrid (14/17 - 19/20) - 125 jogos, 37 gols

Bayern de Munique (17/19) - 67 jogos, 15 gols

Everton (20/21) - 26 jogos, 6 gols

Al-Rayyan-QUA (20/23) - 16 jogos, 5 gols

Olympiacos (22/23) - 23 jogos, 5 gols