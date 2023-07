SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull Racing, largará em primeiro na corrida sprint do GP da Bélgica, que acontece neste sábado (29), às 11h30 (de Brasília).

Oscar Piastri, da McLaren, surpreendeu e ficou em segundo, Carlos Sainz, da Ferrari, será o terceiro.

Versatappen só conseguiu cravar o melhor tempo em sua última volta no SQ3. Ele superou Piastri em 11 milésimos para cravar o melhor tempo ? o holandês também foi o mais rápido no treino classificatório, mas sofreu punição e larga em 6º no GP da Bélgica, neste domingo (30).

Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull Racing), Esteban Ocon (Alpine) e George Russell (Mercedes) completaram o Top 10.

SQ1

O treino de classificação da corrida sprint do GP da Bélgica atrasou por conta das condições climáticas, a pista estava muito molhada e todos os pilotos optaram pelos pneus intermediários.

Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Nico Hulkenberg, da Haas foram os eliminados do SQ1. Por conta de um erro estratégico da Haas, Hulkenberg sequer teve a chance de entrar na pista.

SQ2

Lance Stroll foi o primeiro piloto a colocar pneus para pista seca, e o resultado não foi o esperado. Com 29 segundos para o fim do SQ2, o piloto canadense perdeu o controle do carro e bateu na curva 9. Imediatamente a direção de prova deu bandeira vermelha e o SQ2 foi encerrado.

Daniel Ricciardo (AlphaTauri), Alexander Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams), Lance Stroll (Aston Martin) e Fernando Alonso (Aston Martin) foram os eliminados.