SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não é de hoje que a diretoria do São Paulo e o atacante Lucas Moura mantêm conversas. As partes se falam com frequência e o retorno é sempre pauta.

A cúpula do São Paulo fala com frequência com Lucas. A boa relação com o jogador revelado em Cotia anima o clube por uma possível volta.

Sempre que a situação de Lucas muda na Europa, o Tricolor procura o jogador para consultar sobre a possibilidade de voltar. Lucas passou pelo PSG (FRA) e Tottenham (ING), mas agora está sem contrato.

Houve um novo contato logo quando o vínculo com o Tottenham (ING) acabou. O São Paulo ouviu o que já havia ouvido em outras oportunidades: não é momento para voltar.

Sem acordo na Europa, porém, Lucas começou a analisar outros destinos para seu futuro e o Tricolor entrou novamente em contato.

Depois de algumas conversas, o São Paulo fez seu movimento e ofereceu um contrato curto, até dezembro. O clube não se opõe ao jogador alinhar já um acordo com outro clube a partir de janeiro.

O São Paulo entende que a bola está com Lucas e o sucesso da negociação depende dele. O clube apresentou as condições e o jogador vai escolher se deseja voltar neste momento.

Lucas tem cautela para definir o futuro e quer equacionar fatores extracampo também. O jogador não procura só uma equipe para jogar em um bom contrato, mas um ambiente bom para a família.

O atacante avalia ofertas de outros mercados como Estados Unidos e Oriente Médio. Diversos fatores são levados em consideração naquilo que pode ser o último grande contrato do jogador de 30 anos.