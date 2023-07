SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage, avalia que a defesa brasileira falhou no lance do gol de cabeça de Renard, mas que este não foi o problema principal da derrota por 2 a 1 do Brasil para a França, na Copa do Mundo feminina.

"Todas ficamos surpresas com esse ataque da França. Foi um erro [no gol da Renard], mas não foi o único. O erro central é outro. É o fato de que nós não conseguimos manter o jogo ao estilo brasileiro, o jogo bonito", disse a treinadora sueca.

Na visão dela, a equipe precisa se divertir mais com a bola, estar mais descontraída. "Com certeza, o time da França é mais duro, e temos de encontrar formas de desarmar os nossos rivais", afirmou.

"Queremos um time mais feliz, com mais alegria, algo que precisamos recuperar para o próximo jogo", acrescentou. A técnica destacou que a Copa é um jogo de detalhes e precisão.

A zagueira Wendie Renard fez um gol de cabeça aos 37 minutos do segundo tempo, e conseguiu a vitória para o time francês por 2 a 1. O primeiro gol delas também foi pelo alto.

Agora, o próximo jogo do Brasil é contra Jamaica, na quarta (2). Será o último da fase de grupos.

Pia disse também que não acredita em erros individuais. "É um trabalho de equipe, então não existem falhas individuais", afirmou.

"Nós estudamos sempre nos treinamentos, vemos vídeos, mas às vezes somos surpreendidas, como foi hoje", completou.

A técnica disse ainda que ficou impressionada com a torcida brasileira, que dominou o Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália. "Eu nunca vivenciei algo assim, uma torcida bem barulhenta, que torna mais intragável a derrota de hoje."

Já a lateral Antônia disse que a seleção precisa corrigir detalhes para seguir no torneio.

"A gente sabia que era um jogo difícil. Elas precisavam da vitória. Infelizmente a gente acabou errando ali, em um pequeno detalhe. Acabei falhando no segundo pau. São detalhes que precisamos corrigir", afirmou.

O Brasil está de folga neste domingo (30) e volta a trabalhar na segunda-feira (31).