SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O fracasso do Palmeiras na tentativa de contratar Aníbal Moreno, meio-campista do Racing, teve uma série de capítulos.

Primeira proposta recusada. Há 10 dias, o Palmeiras ofereceu 6 milhões de euros (R$ 31,2 milhões na cotação atual) pelo jogador, mas o Racing prontamente recusou.

Racing pede valor alto como contraproposta. O clube argentino queria receber 9 milhões de dólares (R$ 42,5 milhões) fixos, além de mais 1 milhão de dólares (R$ 4,7 milhões) em bônus.

Abel Ferreira tem conversa com Aníbal por telefone. O técnico do Palmeiras conversou com o jogador argentino para explicar seu projeto e como ele se encaixaria na equipe e o convenceu de que ele deveria se transferir ao Alviverde.

Aníbal força saída do Racing. Após o papo com Abel, Aníbal comunicou aos dirigentes do clube argentino que queria deixar o clube ? ele tinha uma promessa da diretoria que seria negociado nesta janela de transferências.

Palmeiras retoma conversas, mas Racing é irredutível. Sabendo do curto prazo que tinha, e da vontade do atleta de vir ao Brasil, o Palmeiras retomou as conversas com os argentinos e ouviu mais uma vez que eles queriam 10 milhões de dólares ? o que hoje está fora da realidade financeira do clube.

O Palmeiras segue sendo a única equipe da principal divisão do Campeonato Brasileiro que não divulgou sequer uma contratação nesta janela de transferências.

A ideia da equipe era a contratação de um meio-campista, camisa 5, para ajudar Abel Ferreira a ter mais opções na segunda parte da temporada ? o que não aconteceu até o momento.