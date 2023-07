MACEIÓ, AL (UO/FOLHAPRESS) - Capitão do São Paulo, Rafinha foi peça importante na vinda de James Rodríguez ao clube. Eles são próximos desde que atuaram juntos no Bayern de Munique, da Alemanha.

Após o empate contra o Bahia, no Morumbi, o lateral-direito falou sobre a vinda do colombiano. Além disso, Rafinha afirmou que James muda o São Paulo de patamar.

"Ele já falou faz alguns meses. Quando ele saiu do Olympiacos, a gente conversa sempre, é um amigo que tenho. Ele perguntou como era o clube, passei as informações e fiquei feliz de ele ter escolhido o São Paulo. Jogador de muita qualidade, classe mundial, tem um toque refinado, tem gol, bate muito bem na bola. A gente fica feliz de ter um jogador desse calibre ao nosso lado. É um cara que tem uma qualidade fora do normal. Um jogador desse nível aumenta [o patamar]. Tenho certeza que vai nos ajudar muito.", diz o lateral.

Alisson oferece a camisa 7 para James ou Lucas

O meio-campista Alisson também foi questionado sobre sua relação com a camisa 7 do clube. Com a chegada de James Rodríguez e negociações para Lucas, ele mostrou tranquilidade e disponibilizou o número caso algum dos dois tenha interesse.

"É super confortável. Se eles quiserem usar a 7, não vejo problema algum. Estou aqui para ajudar o São Paulo. Respeito os atletas que vão chegar e, se eles se sentirem à vontade para utilizá-la, estou à disposição para entregar. Não tenho nada contra isso. Espero que venham para nos ajudar e é isso que eles vão fazer.", finalizou Alisson.