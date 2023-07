ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Com brilho de Rony, o Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 1 no Independência, neste domingo (30), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rony fez dois gols e ainda participou do primeiro, anotado por Murilo. Artur também marcou para o do Palmeiras, e Nicolas fez o gol de honra do América-MG.

O Palestra venceu a segunda seguida no Brasileirão, foi a 31 pontos e assumiu a terceira posição, com a mesma pontuação do vice-líder Flamengo. Já o Coelho permanece na penúltima colocação, com 10 pontos.

O time de Abel Ferreira fez três de seus quatro gols usando, literalmente, a cabeça. Além dos gols de Murilo e Artur, Zé Rafael deu assistência pelo alto para o primeiro gol de Rony. Só o quarto gol palmeirense foi construído pelo chão. Artilharia aérea pesada do Verdão.

Como foi o jogo

O América-MG começou ensaiando uma pressão, mas o Palmeiras logo abriu vantagem. Após um início de jogo morno, Murilo fez 1 a 0 pelo alto no primeiro lance de perigo. O gol desorganizou o Coelho, e Rony ampliou em seguida.

Dominado, o América-MG tentou diminuir o ritmo trocando passes, principalmente com a flutuação de Benítez. Num desses lances, Gómez fez falta da intermediária, e Nicolas marcou de falta contando com desvio na barreira. Os mineiros voltaram para o jogo com o gol, foram melhores nos últimos 10 minutos e perderam duas grandes chances para empatar. Weverton salvou na primeira, Mastriani desperdiçou depois. Primeiro tempo movimentado, lá e cá e de boas oportunidades, no Horto.

O Palmeiras voltou a marcar no início do segundo tempo e esfriou o ímpeto do América-MG. Jogador mais baixo em campo, Artur foi mais rápido que o goleiro Mateus Pasinato para fazer de cabeça. O Coelho sentiu o golpe novamente, e Rony fez 4 a 1 em lance que precisou da revisão do VAR. Com o jogo encaminhado, Abel Ferreira tirou seus principais jogadores e fez as cinco alterações em curto intervalo de tempo. O América-MG também mexeu e tentou um último gás, mas faltou fôlego e qualidade. Vitória tranquila do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 4 PALMEIRAS

Competição: Brasileirão (17ª rodada).

Local: Independência, Belo Horizonte (MG).

Data e hora: 30 de julho (domingo), às 16h (de Brasília).

Árbitro: Bráulio da Silva Machado.

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Henrique Neu Ribeiro.

VAR: Rodolpho Toski Marques.

Cartões amarelos: Paulinho Bóia e Breno (América-MG); Gustavo Gómez (Palmeiras).

Gols: Palmeiras - Murilo, aos 17 minutos, Rony, aos 25 minutos, e Nicolas, aos 37 minutos do primeiro tempo; Artur, aos 7 minutos, Rony, aos 13 minutos do segundo tempo.

AMÉRICA-MG

Mateus Pasinato; Daniel Borges, Iago Maidana, Éder, Nicolas; Alê (Breno), Martínez, Benítez (Juninho); Pedrinho, Paulinho Bóia (Matheusinho) e Mastriani (Rodrigo Varanda). Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS

Weverton, Mayke (Marcos Rocha), G. Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino, Rafael Veiga (Luís Guilherme); Artur (Breno Lopes), Jhon Jhon e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

