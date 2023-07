SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Bruno Lage, do Botafogo, dedicou sua primeira vitória no comando da equipe neste domingo (30) diante do Coritiba, pelo Brasileirão, à sua família e aproveitou para comparar o estilo de jogo brasileiro e o inglês.

Lage foi anunciado pelo Botafogo no dia 9 de julho. Suas duas primeiras partidas, contra Patronato e Santos, terminaram empatadas por 1 a 1 e 2 a 2, respectivamente.

Antes de se transferir para o Botafogo, Lage treinou o Wolverhampton, da Premier League, durante a temporada 2021/22. Durante a coletiva, aproveitou para comparar o estilo de jogo da Premier League e do Brasileirão.

"Na Premier League quando chegarmos aos 80 o jogo fica um pouco organizado e começa a haver muitas transições de um lado e para o outro, aqui acontece mais cedo e é terrível, nós sentimos isso. Há um contra-ataque, depois há um outro contra-ataque e depois há um outro contra-ataque e isso é um desgaste tremendo e torna sempre o jogo rápido", disse o treinador.

Com a vitória o Botafogo chegou a 43 pontos e tem 12 de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo. A equipe carioca também conquistou o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão.

A equipe alvinegra volta a campo na próxima quarta-feira (2), contra o Guaraní, pela Sul-Americana.