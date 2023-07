RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O atacante Pedro não compareceu à reapresentação do elenco do Flamengo, marcada para a manhã de hoje (31), no CT Ninho do Urubu. A ausência acontece após agressão do preparador físico Pablo Fernández, depois da vitória sobre o Atlético-MG, no sábado.

O grupo rubro-negro voltou às atividades nesta manhã, após o domingo de folga.

Pedro era aguardado, mas não apareceu ao CT. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Ele chegou ao Rio no começo da tarde de ontem (30), após prestar depoimento e passar por exame de corpo de delito em Minas Gerais.

A diretoria do Flamengo já havia sinalizado que pretendia punir o jogador pelo o que considerou um ato de indisciplina no jogo contra o Galo, e a tendência é que ele receba uma multa.

O CASO

Pedro foi agredido no vestiário, após o jogo em Minas, pelo preparador físico Pablo Fernández, que fazia parte da comissão de Sampaoli.

Pedro havia se recusado voltar para o aquecimento após o treinador optar pelas entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha durante o jogo contra o Atlético-MG.

O episódio desagradou o preparador físico, o que culminou na discussão e agressão sofrida pelo atacante.

Ao registrar o boletim de ocorrência, Pedro relatou ter levado três tapas de Pablo, antes do soco. Exames apontaram ferimentos na boca e face, no lado direito.

Pablo Fernández foi comunicado da demissão na noite de ontem (31). Sampaoli permanece no Rubro-Negro.