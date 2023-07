SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras enfrentará o São Paulo no Allianz Parque, pela 29ª do Campeonato Brasileiro, em outubro, mesmo com um show em seu estádio dias antes do clássico.

As redes sociais do Allianz Parque anunciaram nesta segunda-feira (31) que o show do Evanescence em São Paulo será no estádio do Palmeiras, no dia 21 de outubro (sábado). Inicialmente, o show seria no Novo Anhangabaú, mas por conta da grande demanda, ele precisou de um novo espaço.

O show será dias antes do clássico entre Palmeiras e São Paulo, e o Alviverde é o mandante da partida. O confronto ainda não tem data definida, mas será no dia 25/10 (quarta-feira) ou 26/10 (quinta-feira) ?segundo o site da CBF.

Show não irá interferir programação do Palmeiras. O UOL entrou em contato com a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para administrar o Allianz Parque, e a resposta foi que o show do Evanescence não será um empecilho para o Palmeiras jogar o clássico contra São Paulo em casa.

Palmeiras longe do Allianz Parque em 2023

Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, o Alviverde não poderá jogar no seu estádio em seis ocasiões em 2023. Além das partidas já disputadas contra Santos, pelo Paulistão, e Cerro Porteño, pela Libertadores, os desfalques serão nos jogos contra Atlético-MG, Athletico, Internacional e América-MG, todos pelo Brasileirão.

O número de jogos confirmado pela WTorre é o mesmo de 2016, 2018 e 2019, quando o Palmeiras ficou sem sua casa em seis partidas, contrariando a revolta inicial do Palmeiras. Em 2017, foram cinco ocasiões.

Veja a lista de problemas previstos pelo Palmeiras:

Estádio com possibilidade de veto:

Rodada 26 - Santos - (30 de setembro/Rod Stewart) - se for marcado para sábado

Estádio vetado:

Rodada 27 - Atlético-MG (10 e 11 de outubro/The Weeknd)

Rodada 32 - Athletico-PR (04/05 de novembro/GP Week)

Rodada 34 - Internacional (12 de novembro/Roger Waters)

Rodada 36 - América-MG (25/26 de novembro/Taylor Swift)

Estádio com capacidade reduzida por causa do palco:

Rodada 21 - Vasco (20 de agosto - palco para o show do Ateez)

Rodada 37 - Fluminense (29 de novembro - palco para Taylor Swift e Amigos)