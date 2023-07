SÃO PAULO, SP, E BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A fase de instrução do caso de estupro envolvendo Daniel Alves acabou e o jogador foi formalmente acusado na Justiça Espanhola. Se condenado, terá de pagar à mulher que o acusa uma quantia que chega a R$ 783 mil (150 mil euros).

No próximo dia 2, o brasileiro será chamado em juízo para ouvir a formalização do processo.

O UOL teve acesso aos autos, que serão apresentados a Daniel Alves na quarta-feira (2).

Segundo o documento, a Justiça avaliou todas as provas e considera que "há indícios de que Daniel Alves violentou sexualmente a mulher de 23 anos em 31 de dezembro de 2022, em Barcelona".

O último passo de coleta de provas antes da conclusão da investigação foi um exame psicológico da mulher na Unidade de Psicologia do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Catalunha (Imelec).

O documento diz, ainda, que Daniel Alves deve continuar preso até o julgamento, que ainda não tem data para acontecer.

Em caso de condenação, o jogador pode pegar até dez anos de prisão sem direito a pagamento de fiança.

Ele, entretanto, deverá pagar uma indenização que chega perto dos R$ 800 mil (150 mil euros) para a vítima caso seja condenado.

RELEMBRE O CASO

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, em dezembro do ano passado. O jogador já prestou dois depoimentos à Justiça espanhola. O advogado do brasileiro, Cristóbal Martell, já entrou com três recursos à prisão, todos negados pela Justiça.

A advogada da mulher que acusa Daniel Alves, Ester García López, falou com exclusividade ao UOL em janeiro. Ela disse que a vítima, cujo nome não será divulgado, não quer a indenização a qual terá direito em caso de condenação. "Quero prisão", teria dito a jovem.