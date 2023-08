SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Holanda não tomou conhecimento do Vietnã e venceu a partida com uma sonora goleada de 7 a 0, no estádio Dunedin, na Nova Zelândia, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina.

Os gols foram marcados por Martens, Snoeijs, Brugts (duas vezes), Roord (também duas vezes) e Van de Donk.

O placar representa a maior goleada deste Mundial até o momento, superando Alemanha 6x0 Marrocos e Noruega 6x0 Filipinas.

As holandesas garantiram a liderança do Grupo E com sete pontos, e enfrentam o vice-colocado do Grupo G nas oitavas de final do torneio.

No outro jogo da chave, os EUA empataram sem gols com Portugal e se classificaram em segundo, com cinco pontos. As norte-americanas encaram o líder do Grupo G na próxima fase.

COMO FOI O JOGO

Domínio total da Holanda. Foi uma verdadeira blitz das europeias para cima do Vietnã, que pouco produziu. O resultado foi construído ainda no primeiro tempo, com o placar de 4 a 0 antes mesmo dos 25 minutos de jogo.

Treinador do Vietnã substituiu rápido. Aos 28 minutos da primeira etapa, o técnico Mai Duc Chung já realizou duas alterações, mas não surtiram muito efeito. Nas raras chegadas vietnamitas, as jogadoras não conseguiram acertar o gol holandês.

Principais jogadas da Holanda vieram dos cruzamentos. O ponto fraco do Vietnã parecia ser as bolas aéreas, visto que boa parte dos gols holandeses saíram de cruzamentos, principalmente pelo lado esquerdo.

VIETNÃ

Kim Thahn (Thi Hang); Thu Thao, Thu Thuong (Thi Kieu), Thi Thu, Diem My e Thi Loan (My Ahn); Hai Linh, Thi Van, Than Nha e Bich Thuy (Tuyet Dung); Yen Pham (Nhu Huynh). Técnica: Mai Duc Chung

HOLANDA

Van Domselaar; Janssen, Spitse (Dijkstra) e Van Der Gragt; Roord, Van de Donk (Kaptein), Pelova (Casparij), Brugts (Van Dongen) e Groenen (Egurrola); Martens e Snoeijs. Técnico: Andries Jonker

Estádio: Forsyth Barr Stadium, em Dunedin (Nova Zelândia)

Público: 8.215 pessoas

Árbitra: Ivana Martincic (Croácia)

Auxiliares: Sanja Rodak (Croácia) e Karolin Kaivoja (Estônia)

Cartões amarelos: Thi Van (Vietnã)

Gols: Martens (HOL), aos 8', Snoeijs (HOL), aos 11', Brugts (HOL), aos 18', Roord (HOL), aos 23' , e Van de Donk (HOL), aos 45'/1ºT; Brugts, (HOL), aos 12', Roord (HOL), aos 38'/2º T