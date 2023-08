SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Dinamarca precisou marcar cinco vezes para vencer o Haiti por 2 a 0 nesta terça-feira (1º), pelo Grupo D da Copa do Mundo Feminina, em Perth, na Austrália. Assim, as dinamarquesas garantiram vaga nas oitavas de final da competição.

Pernille Harder, aos 21 minutos do primeiro tempo, de pênalti, e Nielsen, aos 54 minutos do segundo tempo, fizeram os gols da partida. A própria Harder, outras duas vezes, e Boye, também marcaram -os lances foram anulados por impedimento ou falta.

Com a vitória, a Dinamarca garantiu a classificação às oitavas de final na segunda posição do Grupo D, com seis pontos. A Inglaterra, com nove, ficou com a liderança da chave.

O Haiti, sem nenhum ponto, se despediu do Mundial na lanterna do grupo, que ainda teve a China -também eliminada- em terceiro, com três pontos.

Nas oitavas de final, a Dinamarca encara a Austrália, enquanto a Inglaterra enfrenta a Nigéria.

CURIOSIDADES

O Haiti cedeu pênaltis em todos os jogos na Copa do Mundo e não marcou nenhum. Assim, a seleção caribenha deixou o Mundial de estreia sem somar pontos.

O gol marcado por Pernille Harder foi o centésimo da Copa do Mundo. Antes do início da partida, foram 98 gols em 40 jogos ? média de 2,45 tentos/partida.

HAITI

Théus; Surpris, Petit-Frère (Mathurin), Joseph e Kethna Louis; Pierre-Louis (Borgella) e Jeudy; Éloissaint, Dumornay e Batcheba Louis; Mondésir. Técnico: Nicolas Delépine.

DINAMARCA

Christensen; Thomsen, Sevecke, Boye e Veje; Holmgaard (Nielsen) e Kuhl (Hasbo); Sorensen (Bruun), Harder (Gevitz) e Madsen (Gejl); Vangsgaard. Técnico: Lars Sondergaard.

Estádio: Retangular de Perth, em Perth (Austrália)

Público: 17.897

Árbitra: Oh Hyeon-Jeong (KOR)

Cartões amarelos: Holmgaard (DIN)

Gols: Harder (DIN), aos 21 minutos do primeiro tempo; Nielsen (DIN), aos 54 minutos do segundo tempo.