SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG perdeu da Inter de Milão por 2 a 1, de virada, em amistoso disputado no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão. Vitinha abriu o placar para os franceses, enquanto Esposito e Sensi marcaram para os italianos.

O QUE ACONTECEU

Neymar mais uma vez ficou no banco e não foi utilizado pelo técnico Luis Enrique. O brasileiro chegou a calçar chuteiras e animou a torcida, mas não foi a campo.

O brasileiro não entra em campo pelo PSG desde o dia 19 de fevereiro, contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Ele passou por cirurgia no tornozelo em seguida e ainda não retornou aos gramados.

Com o futuro indefinido, Mbappé também segue como desfalque nos últimos compromissos da pré-temporada.

Este foi o quarto amistoso do PSG na pré-temporada. Neymar não foi relacionado no primeiro, contra o Le Havre (vitória por 2 a 0), e ficou no banco de reserva nos outros três ?empate sem gols com o Al-Nassr, derrota por 3 a 2 para o Cerezo Ozaka e agora o revés para a Internazionale.

O PSG ainda faz mais um amistoso antes de estrear oficialmente na temporada, contra o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, na quinta-feira (3). O primeiro jogo no Campeonato Francês acontece em 13 de agosto, contra o Lorient.

COMO FOI O JOGO

O PSG foi a campo com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Hernandez; Zaire Emery, Ugarte, Vitinha e Fabian Ruiz; Soler, Asensio.

O time francês abriu o placar aos 18min do segundo tempo com Vitinha acertando um chutaço de longe que acertou o ângulo.

O jogo parecia controlado pelo PSG, mas, nos minutos finais, a Inter de Milão conseguiu a virada. Esposito empatou aos 35min após invadir a área e chutar cruzado. A virada veio dois minutos depois, com Senti finalizando na pequena área após contra-ataque.