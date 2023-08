SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou com o atacante Lucas Moura, livre no mercado após deixar o Tottenham (ING). O jogador assina contrato com o clube até dezembro deste ano.

Lucas acertou com o São Paulo nesta terça-feira (1º). As partes vinham conversando nos últimos dias e a novela teve um desfecho positivo.

O atacante assina contrato curto, até dezembro deste ano. Depois disso, fica livre no mercado para assinar com um novo clube.

Lucas analisava propostas dos EUA e do Oriente Médio, mas decidiu assinar primeiro com o Tricolor. Outra opção era assinar com o novo clube e ser emprestado ao clube do Morumbi.

A ideia são-paulina desde o início, como publicou o UOL, era ter o jogador livre até dezembro. O clube não se opõe ao atleta definir desde já seu futuro para o ano que vem e assinar qualquer pré-contrato.