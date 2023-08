SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos avalia a reintegração de Yeferson Soteldo após um mês de afastamento.

O presidente do Santos, Andres Rueda, sofre pressão interna para reintegrar Soteldo após os atos de indisciplina em junho.

Membros do Comitê de Gestão e outros profissionais importantes do Peixe pedem a Rueda para dar um jeito de recolocar o camisa 10 à disposição.

O Santos não conseguiu um substituto no mercado e nem viabilizou propostas para vender Soteldo após comprar o venezuelano por R$ 20 milhões.

O UOL apurou que Rueda está disposto a reintegrar, mas precisa convencer o técnico Paulo Turra e, principalmente, o coordenador esportivo Falcão.

Falcão é o mais reticente. Ele entende que o Santos não deveria voltar atrás. Turra se mostrou mais maleável nos últimos dias.

O baixinho quer voltar a jogar pelo Santos e tem se esforçado para ficar em silêncio e não piorar a situação.

No começo desse imbróglio, Soteldo publicou indiretas nas redes sociais e foi orientado por seus representantes a trabalhar quieto e só postar parte dos seus treinamentos separados do elenco profissional.

O camisa 10 entende que o tratamento de Paulo Turra foi desproporcional, mas está cansado de ficar sem atuar e disposto a recuperar seu espaço.

Soteldo está afastado no Santos desde o dia 1° de julho por atos de indisciplina. A decisão foi tomada de forma conjunta entre comissão técnica e diretoria.

O camisa 10 se recusou a fazer um treino com os reservas ainda no vestiário após o empate com o Blooming, pela Sul-Americana, quando Turra poupou os titulares.

O Santos alega que o jogador ainda se atrasou na reapresentação, dia do seu aniversário. Soteldo nega e diz que chegou no horário certo e foi avisado por um dos auxiliares de Turra que estava afastado por conta da postura no dia anterior.

Fontes ouvidas pelo UOL admitem que Soteldo teve "pequenos atrasos" em mais de um treino, mas afirmam que Paulo Turra já chegou com o jogador "visado" e ameaçou afastá-lo desde o primeiro dia.