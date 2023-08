SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou a data em que Fernando Diniz vai fazer sua primeira convocação sob comando da seleção brasileira.

O técnico vai anunciar sua primeira lista no dia 18 de agosto (sexta-feira). O evento está marcado para a sede da CBF, na Barra da Tijuca (Rio de Janeiro), e começará às 13h30 (de Brasília). Haverá uma sessão de perguntas após a divulgação dos atletas.

Diniz convocará jogadores que disputarão os dois primeiros duelos das Eliminatórias para Copa: o Brasil vai medir forças contra a Bolívia e contra o Peru.

A primeira partida será realizada no Mangueirão, em Belém (PA), no dia 8 de setembro, às 21h45 (de Brasília).

No dia 12 do mesmo mês, Diniz e seus comandados encaram o Peru em Lima, já pela 2ª rodada da competição ?que dá vaga no próximo mundial.