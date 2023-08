SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Newell's Old Boys de virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, nesta terça-feira (1º), pela ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Portillo inaugurou o placar para os visitantes, e Yuri Alberto e Wesley viraram para o time da casa. Os gols saíram aos 48 minutos do primeiro tempo; aos 11 e aos 20 da segunda etapa, respectivamente.

O Alvinegro emplacou a quarta vitória consecutiva, enquanto a equipe argentina perdeu a invencibilidade no torneio. O Corinthians não perde há oito jogos, desde o início de julho.

O duelo de volta será disputado na próxima terça-feira (8), na Argentina, também às 21h30 (de Brasília). Antes disso, os comandados por Luxemburgo retornam a campo para visitar o Internacional, no sábado (5), às 18h30, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Curiosidade: O Corinthians venceu um time da Argentina na Sul-Americana pela primeira na história em sua estreia contra o Newell's ? antes, o clube brasileiro somava uma derrota e sete empates e nunca havia enfrentado o adversário.

COMO FOI O JOGO

O Corinthians dominou as ações no início, mas viu o adversário criar a primeira grande chance. O time da casa, que controlava as ações, foi salvo por Cássio, que evitou o que seria um golaço contra após uma das raras chegadas do adversário.

O Alvinegro continuou pressionando e teve um pênalti a favor, que foi anulado após intervenção do VAR. Apesar da blitz ofensiva, a equipe de Luxemburgo não conseguia aproveitar a superioridade em campo, nem os erros adversários, para vazar o gol defendido por Hoyos.

O Newell's tirou o zero do placar no apagar das luzes do primeiro tempo. Os visitantes foram para o intervalo em vantagem após levarem pouco perigo ao gol defendido por Cássio ?que não voltou após levar a pior em uma dividida.

Yuri Alberto converteu uma penalidade logo no começo da etapa final e comandou a reação alvinegra. Ele deslocou na cobrança o goleiro adversário, que até então levava a melhor no duelo pessoal contra o atacante corintiano.

A virada teve dois protagonistas que vieram do banco. Em seus primeiros toques na bola, Romero partiu em velocidade pela direita e fez o cruzamento que terminou com chute de primeira de Wesley para decretar a virada ? ele se emocionou ao voltar a marcar após quase três meses.

GOLS E DESTAQUES

Quase um golaço contra. Com sete minutos de jogo, Bidu falhou ao cortar um lançamento e Ferreira disparou. Murillo conseguiu alcançar o atacante adversário e dividiu, mas acabou mandando contra o próprio gol e por pouco não encobriu Cássio, que se esticou no limite para mandar para escanteio.

Vacilo do Newell's e pênalti anulado. Aos 17', Yuri Alberto se antecipou, roubou uma bola recuada ao goleiro adversário pelo lado esquerdo e tocou para Biro. O jovem bateu cruzado, mas viu a bola desviar no meio do caminho e pediu toque na mão de Sforza. O árbitro Gustavo Tejera assinalou pênalti em campo, mas reverteu a decisão após revisar o lance no VAR.

Hoyos cresce. Aos 30', Adson foi esperto e interceptou a saída de bola do Newells's. Yuri Alberto ficou com a sobra na área, mas finalizou em cima do goleiro adversário. Na sequência, o Corinthians roubou a bola novamente e Maycon, de longe, mandou um chute que passou raspando a trave direita.

Cássio por pouco não entrega. Aos 39', Recalde dominou de peito, avançou e bateu cruzado de fora da área. O goleiro do Corinthians cedeu rebote, e Gómez chegou finalizando de carrinho, dividindo com Cássio, mas mandou para fora.

1x0. Aos 48', Martino arrancou aos trancos e barrancos em jogada individual pela esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou para trás. A bola atravessou a área do Corinthians e chegou até Portillo, que veio por trás que bateu cruzado, no contrapé de Cássio, inaugurando o placar.

Pênalti e 1x1. Aos 8' do segundo tempo, Yuri Alberto fez o pivô e acionou Ruan Oliveira, que invadiu a área e caiu após ser puxado por Mansilla. O árbitro marcou a penalidade, Yuri Alberto foi para a cobrança, deslocou o goleiro e empatou.

2x1. Aos 20', Romero foi lançado na velocidade pela direita, cruzou por trás e encontrou Wesley na área. O garoto finalizou rasteiro de primeira, incendiando a torcida com a virada, e recebeu amarelo por tirar a camisa na comemoração.

Carlos Miguel salva. Aos 34', Ferreira cobrou escanteio pela direita, Recalde ficou com a sobra e bateu girando. Carlos Miguel, no reflexo, evitou o que seria o gol de empate dos visitantes.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 1º de agosto de 2023, às 21h30

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Gols: Portillo, aos 49'/1ºT, Yuri Alberto, aos 10'/2ºT, e Wesley, aos 20'/2ºT

Amarelos: Murillo, Ferreira, Mansilla, Wesley, Martino, Ruan Oliveira e Sforza

CORINTHIANS

Cássio (Carlos Miguel); Fagner (Gil), Bruno Méndez, Murillo e Matheus Bidu (Romero); Maycon, Matheus Araújo (Wesley), Ruan Oliveira (Fausto Vera), Guilherme Biro e Adson; Yuri Alberto. T.: Vanderlei Luxemburgo

NEWELL'S

Hoyos; Mosquera (Méndez), Velazquez, Ortiz e Mansilla (Glavinovich); Martino, Sforza, Portillo [Montenegro (Aguirre)] e Gomez; Ferreira (Sordo) e Recalde. T.: Gabriel Heinze