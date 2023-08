O Fluminense arrancou um empate de 1 a 1 com o Argentinos Juniors (Argentina), na noite desta terça-feira (1) no estádio Diego Armando Maradona, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com este resultado a vaga fica com quem vencer na próxima terça (8) no estádio do Maracanã. Nova igualdade faz com que a vaga nas quartas seja definida na disputa de pênaltis.

???? Tudo igual na ida!



????????????????? @AAAJoficial e @FluminenseFC ficaram no 1-1 na primeira partida das Oitavas da CONMEBOL #Libertadores.



???? O jogo de volta será dia 8/8, no Maracanã. pic.twitter.com/LbzpLAns60 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2023

Apoiado por sua torcida, o Argentino Juniors iniciou o confronto melhor e não demorou a abrir o placar. Aos 12 minutos do primeiro tempo Ávalos acertou um bonito voleio após receber a bola na área. Antes do intervalo a equipe argentina poderia ter ampliado sua vantagem, mas o goleiro Fábio brilhou para evitar novos gols.

O segundo tempo começou com o Fluminense mais incisivo, inclusive com o volante André acertando a trave aos 8 minutos. Dois minutos depois Marcelo protagonizou um dos principais lances da partida. Após driblar dois adversários o lateral acabou pisando no joelho do zagueiro Sanchez. Apesar de a entrada ter sido dada sem intenção, aparentemente, o atleta tricolor foi expulso. Já o jogador do Argentino Juniors deixou o gramado com uma grave lesão.

Porém, mesmo com um homem a menos a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz continuou buscando a vitória. E a missão da equipe brasileira foi facilitada aos 30 minutos, quando o goleiro Martín Arias foi expulso após entrada dura no lateral Diogo Barbosa. A partir daí o Tricolor foi com tudo para o ataque e chegou ao empate graças a um belo gol do lateral Samuel Xavier aos 41 minutos.

????? Onde a coruja dorme! Samuel Xavier fez um golaço para empatar para o @FluminenseFC.



???? Tudo igual nas Oitavas da CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/T4tJzSaeXy — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 1, 2023

Derrota no Monumental

Outra equipe brasileira a jogar na Argentina nesta terça foi o Internacional, que perdeu de 2 a 1 para o River Plate (Argentina) no Monumental de Núñez. O Colorado chegou a abrir o placar com o equatoriano Enner Valencia aos 46 minutos do primeiro tempo, mas os argentinos viraram o placar na etapa final graças a dois gols de Solari.

???????????? Virada argentina! O @RiverPlate venceu o @SCInternacional e abriu vantagem nas Oitavas da CONMEBOL #Libertadores.



???? Na próxima terça é no Beira-Rio! pic.twitter.com/7UWmzboFUk — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 2, 2023

Revés na altitude de La Paz

O Athletico-PR foi outro brasileiro que perdeu fora de casa na ida das oitavas. O Furacão foi à altitude de La Paz e caiu por 3 a 1 diante do Bolívar (Bolívia). O volante Erick abriu o placar para o Furacão, mas a equipe da casa virou com gols de Ronnie Fernández (dois) e Bejarano.

???????????? Vitória de virada!



???? O @Bolivar_Oficial bateu o @AthleticoPR por 3-1 e largou na frente nas Oitavas da CONMEBOL #Libertadores.



???????????? A partida de volta será dia 8/8, no Brasil. pic.twitter.com/n3LDsbpGAg — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 2, 2023

