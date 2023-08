SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A África do Sul foi classificada pela primeira vez nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina após vencer a Itália, por 3 a 2, na madrugada desta quarta-feira (2), em Wellington, na Nova Zelândia.

As africanas conquistaram a vaga histórica nos acréscimos da partida pelo Grupo G.

A Itália começou ganhando com um gol de pênalti marcado por Arianna Caruso. A África do Sul empatou aos 32 minutos, com gol contra da italiana Benedetta Orsi e ampliou com Hildah Magaia aos 67 minutos.

A italiana Caruso marcou o gol de empate aos 74 minutos, mas a sul-africana Thembi Kgatlana marcou o gol da vitória em Wellington, na Nova Zelândia.

Na outra partida do grupo G, a Suécia venceu a Argentina por 2 a 0 e conseguiu a primeira colocação após vencer os três jogos que disputou até agora. A seleção argentina se despediu da Copa com duas derrotas e um empate.

Um dos destaques do jogo foi a torcida argentina, que cantou durante a partida para apoiar a equipe no Estádio Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia.

A África do Sul enfrentará a Holanda na próxima rodada, no domingo (6). Já a Suécia disputará com os Estados Unidos, seleção que é a atual campeã do mundo.

ÁFRICA DO SUL

Swart; Ramalepe (Makhubela), Matlou, Mbane e Dhlamini (Holweni); Gamede e Moodaly (Kgoale); Magaia (Shongwe), Motlhalo e Seoposenwe; Kgatlana. Técnica: Desiree Ellis

ITÁLIA

Durante; Di Guglielmo (Bartoli), Linari, Orsi (Glionna) e Boattin; Giugliano, Caruso (Greggi) e Dragoni; Beccari (Cantore), Bonansea (Girelli) e Giacinti. Técnica: Milena Bertolini.

Estádio: Regional de Wellington, em Wellington (Nova Zelândia)

Público: 14.967

Árbitra: María Belén Carvajal Peña (CHI)

Gols: Caruso (ITA) aos 11', e Orsini (ITA), contra, aos 31 minutos do primeiro tempo; Magaia (AFR), aos 22', Caruso (CARU), aos 28', e Kgatlana (AFR), aos 46 minutos do segundo tempo.