SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Suécia fez o simples e venceu a Argentina por 2 a 0 no estádio Waikato, na Nova Zelândia, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina.

Os gols foram marcados por Rebecka Blomqvist e Elin Rubensson.

Com o resultado, a Suécia manteve 100% de aproveitamento e passou em primeiro no Grupo G. Agora, a equipe enfrenta os EUA nas oitavas de final.

Já a Argentina foi eliminada da competição na lanterna, com apenas um ponto, e permaneceu com o tabu de nunca ter vencido uma partida na Copa feminina. São três empates e nove derrotas em doze jogos.

No outro jogo da chave, a África do Sul venceu a Itália por 3 a 2 e se classificou na segunda colocação. As sul-africanas serão adversárias da Holanda na próxima fase.

COMO FOI O JOGO

Já classificada ao mata-mata, a Suécia foi a campo com "mistão". O técnico Peter Gerhardsson poupou algumas titulares e enviou um time bastante modificado para o último duelo da primeira fase.

Argentina começou melhor, mas diferença técnica era nítida. As sul-americanas tinham mais chutes contra a adversária, mas quando as suecas decidiram jogar, levaram muito mais perigo. Apesar disso, a posse de bola era similar.

Primeiro tempo terminou equilibrado, com poucas chances para os dois lados. Embora fosse favorita, a Suécia não conseguiu furar o bloqueio adversário. As argentinas, por sua vez, também não ofereciam perigo à meta da goleira Falk.

Confronto faltoso. Aconteceram muitas divididas duras entre as jogadoras, interrompendo o jogo em várias ocasiões. Em um dos embates, a argentina Bonsegundo se lesionou e, chorando, foi retirada de maca do gramado.

Ponto forte da Suécia entra em jogo. O placar foi aberto graças à jogada aérea, grande arma da seleção escandinava neste torneio. As principais jogadas da equipe surgiram através dos cruzamentos e bolas paradas. Depois, a vitória foi sacramentada com um gol de pênalti, após vacilo da defesa argentina.

ARGENTINA

Correa; Cruz (Chávez), Sachs, Braun, Cometti e Stabile; Gomez Ares (Ippolito), Nunez e Banini; Bonsegundo (Falfan) (Y. Rodríguez) e Larroquette (Lonigro). Técnico: German Portanova.

SUÉCIA

Falk; Lennartson, Eriksson, Ilestedt (Sembrandt) e Sandberg; Janogy (Blackstenius), Jakobsson, Schough (Hurtig), Bennison e Seger (Rubensson); Blomqvist. Técnico: Peter Gerhardsson.

Estádio: FMG Stadium Waikato, em Hamilton (Nova Zelândia)

Público: 17.907 pessoas

Árbitra: Salima Mukansanga (RWA)

Cartões amarelos: Schough (SUE); Gomez Ares (ARG)

Gols: Blomqvist (SUE), aos 21 minutos, e Rubensson (SUE), aos 45 minutos do segundo tempo