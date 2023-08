MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Marta se despede de Copas do Mundo da mesma maneira que levou sua carreira. Aos 37 anos, a alagoana atuou durante 79 minutos contra a Jamaica e não se eximiu de lutar.

Ela participou no ataque, desceu para o meio de campo, roubou bolas na defesa, mas as coisas não deram certo para o Brasil, eliminado ao empatar com a Jamaica nesta quarta-feira (2).

Em números, a Rainha se sobrepôs em tudo o que fez. Ela é a maior artilheira da história das Copas do Mundo, entre homens e mulheres, com 17 gols. Se tivesse conseguido balançar a rede nesta edição, seria também a primeira a fazê-lo em seis edições.

Marta é também a maior artilheira da seleção brasileira, com 122 gols em 189 jogos. Ela conquistou a Copa América em três edições (2003, 2010 e 2018) e os Jogos Pan-Americanos em duas (2003 e 2007).

Em Copas, o melhor resultado foi em 2007, um vice-campeonato para a Alemanha. Nas Olimpíadas, ficou com a prata em 2004 e 2008.

A alagoana dominou o cenário do futebol feminino, especialmente entre 2006 e 2010, quando ganhou o título de melhor jogadora do mundo consecutivamente. Em 2018, ela conquistou o prêmio pela sexta e última vez.

*

NÚMEROS DE MARTA NA COPA DE 2023

- 15 minutos em campo contra o Panamá

- 14 minutos em campo contra a França

- 79 minutos em campo contra a Jamaica

NÚMEROS DE MARTA PELA SELEÇÃO

- 6 participações em Copas do Mundo

- 17 gols em Copas (maior artilheira entre homens e mulheres)

- 6x melhor do mundo - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018

- 122 gols em 189 jogos pelo Brasil

- Vice-campeã do Mundo - 2007

- Prata nas Olimpíadas - 2004 e 2008

- Campeã Copa América - 2003, 2010 e 2018

- Campeã Jogos Pan-Americanos - 2003 e 2007