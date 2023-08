PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta quarta-feira (2). Até o final do dia, os times precisam ter finalizado suas contratações de atletas que estão sob vínculo para registrar na CBF e poder utilizar nas competições até o fim do ano.

Enquanto equipes como o São Paulo estão empolgadas com as contratações recentes, Palmeiras e Flamengo puxam a fila dos que ainda buscam as melhores oportunidades no apagar das luzes.

FLAMENGO E PALMEIRAS COM A ÁGUA NO QUEIXO

O clube rubro-negro não conseguiu finais felizes em alguns dos principais objetivos da janela, que eram De la Cruz e Claudinho. Wendel, alvo de uma última investida, também não fechou.

Neste período, o nome de maior impacto a chegar na Gávea foi o volante Allan, que estava no Atlético-MG. O clube já havia acertado também com o goleiro Rossi e com o atacante Luiz Araújo.

O Palmeiras determinou que a única carência no atual elenco era um meio-campista que fizesse a função de um camisa 5. O clube se reuniu com os representantes de Wendel, do Zenit, mas os valores foram avaliados como fora da realidade.

Além disso, o time alviverde tentou a contratação de Aníbal Moreno, do Racing. Mas a proposta apresentada aos argentinos não agradou e, apesar do desejo do jogador, o negócio não aconteceu.

A previsão é de que o Palmeiras encerre a janela de transferências sem nenhuma contratação. Os reforços são a manutenção dos principais jogadores do elenco, que tiveram propostas para sair, como os zagueiro Gustavo Gómez e Luan, o lateral Piquerez e o meio-campo Zé Rafael.

SÃO PAULO É SÓ ALEGRIA

O clube tricolor paulista conseguiu o que parecia impossível há poucos dias: as contratações impactantes de James Rodríguez e Lucas Moura. Os dois estavam livres no mercado e não precisavam ser inscritos antes do fim da janela.

Com os dois, o clube não deve trazer mais nenhum reforço.

Existe, agora, o temor das perdas: o São Paulo entrou na janela pressionado precisando de dinheiro e falando mais em vendas do que em contratações. Os dois reforços de peso não mudaram o cenário e o clube deve negociar alguns atletas, mas tenta não tirar nenhum titular do time de Dorival Jr.

CORINTHIANS, CRUZEIRO, VASCO E SANTOS SE REFORÇAM

O Corinthians fez dois grandes investimentos: o zagueiro Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica (Portugal), e o meia Matias Rojas, que chegou em definitivo após passagem pelo Racing (Argentina), mas perdeu Róger Guedes para o futebol do Qatar. O clube alvinegro paulista ainda quer um lateral-esquerdo, mas as tentativas recentes não deram certo.

O Cruzeiro contratou sete jogadores nesta janela, os principais foram Matheus Pereira, do Al Hilal, da Arábia Saudita, Rafael Papagaio, com passagem pelo Palmeiras, Arthur Gomes, com passagem pelo Santos, e o colombiano Palacios. A expectativa é que não tenha novos reforços ao longo do último dia de janela aberta.

Em crise no Brasileiro, o Vasco teve mudanças na direção e Luiz Mello deixou de ser o CEO da SAF. O clube foi ao mercado em busca de reforços para tentar evitar um rebaixamento com o qual flerta a cada rodada.

Neste embalo, a diretoria tenta o acerto com o atacante Diego Costa. O time cruzmaltino teve mudança no comando técnico com a chegada de Ramón Díaz e anunciou sete reforços: o zagueiro Maicon, o lateral Jefferson, o volante Medel, os meias Paulinho e Praxedes e os atacantes Serginho e Sebastian Ferreira.

O Santos anunciou quatro jogadores: João Basso (Arouca-POR), Dodô (Atlético-MG), Jean Lucas (Monaco-FRA) e Julio Furch (Atlas-MEX) e ainda tem negociação avançada com Nonato (Ludogorets-BUL). O clube desistiu de Juan Pablo Vargas (Millonarios-COL) após exames médicos.

No último dia da janela, o Peixe procura por um atacante de velocidade e ficará atento com os jogadores livres. Um dos sonhos é o meia argentino Roberto Pereyra, ex-Udinese (ITA).

FLUMINENSE SATISFEITO, BOTAFOGO QUER MAIS

O Fluminense teve como grande movimento nesta janela de transferências o retorno do zagueiro Marlon, cria da base do clube e que estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube tricolor fez ainda contratações pontuais, como o meia uruguaio Leo Fernández, e os retornos do meia Danielzinho e do atacante Yony González.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo teve a mudança de maior impacto à beira do gramado. O clube acertou com o português Bruno Lage, após Luís Castro aceitar proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Quanto ao elenco, foram movimentos pontuais. O clube anunciou o meia-atacante uruguaio Diego Hernández e há negociações avançadas com o lateral-direito Mateo Ponte. O Alvinegro ainda trabalha nos bastidores para tentar contratar um zagueiro e um atacante.

GRÊMIO FERVENDO, INTER CONTRA O TEMPO, VIDAL NO ATHLETICO-PR E ATLÉTICO-MG ZERADO

No Grêmio, Renato Gaúcho ganhou os acréscimos de Luan, João Pedro, Rodrigo Ely e Lucas Besozzi nos últimos dias da janela. Iturbe tinha chegado antes. Com isso, fechou seu ciclo de contratações.

Já o Inter teve uma mudança de treinador recente e precisou refazer suas metas. Se com Mano Menezes a prioridade era um meia, com Eduardo Coudet o foco voltou-se para a zaga.

Gustavo Henrique e Jeison Murillo foram sondados nos últimos dias e a chegada de um defensor é prioridade. Outra posição que pode ter novidades até o fim do dia é a lateral direita. Os maiores movimentos de mercado já foram feitos com as chegadas de Enner Valencia, Bruno Henrique e Rochet.

No Athletico Paranaense, o principal nome contratado foi Arturo Vidal, ex-Flamengo. Jogadores como Cacá, Zapelli e Esquivel também chegaram. A expectativa é que o dia derradeiro de transferências seja calmo no Furacão.

Por fim, o Atlético-MG fechará a janela de transferências sem novos jogadores. O Galo não efetivou qualquer movimento neste período de negociações até agora, nem tem previsão de fazer isso até o fim do dia.

*

Colaboraram: Alexandre Araújo, Lucas Musetti, Eder Traskini e Flavio Latiff, do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo.