SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula lamentou a eliminação da seleção brasileira da Copa feminina de futebol. O Brasil deixou a competição na fase de grupos após empatar com a Jamaica e não conseguir a classificação.

Lula defendeu mais investimentos no futebol feminino. "O Brasil torceu até o último segundo. Agora é seguir investindo ainda mais no futebol feminino. Valeu pela garra", escreveu o presidente nas redes sociais.

Seleção precisava de vitória para avançar à fase de eliminatórias. Com o empate, porém, a equipe ficou no terceiro lugar do grupo F, atrás da França e da própria Jamaica.

A competição foi a última Copa de Marta, que se despede do torneio sem marcar gols. A camisa 10 começou o jogo titular e foi capitã do Brasil hoje, mas não conseguiu evitar a eliminação verde-amarela.