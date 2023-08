SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação de Lucas Moura. É a volta do jogador revelado em Cotia após 11 temporadas na Europa.

O QUE ACONTECEU

O São Paulo anunciou de forma oficial da volta de Lucas ao clube com contrato até dezembro deste ano. Ele chega livre e sua inscrição não depende do fechamento da janela.

Lucas estava sem clube após o término do seu contrato com o Tottenham (inglaterra). Ele priorizava seguir na Europa, mas não recebeu boas propostas.

O time tricolor não se opõe ao jogador discutir e já assinar um pré-contrato com outra equipe para se apresentar em janeiro. O clube ofereceu desde o início um vínculo curto, até dezembro, pra deixar o atleta livre para retornar ao exterior em 2024.

O São Paulo monitorava a situação do jogador desde o início e aguardou o momento certo para fazer seu movimento. Lucas tem boa relação e contato frequente com a atual diretoria são-paulina.

O 'fator James' também pesou na volta de Lucas. O jogador se animou com a contratação do colombiano e recebeu até cobranças para retornar ao clube.

Aos 30 anos, Lucas analisa com cuidado o próximo clube, pois seu estafe vê a possibilidade do último grande contrato da carreira. O atacante quer um vínculo mais longo em um país com boa qualidade de vida para a família.

Lucas tem propostas dos Estados Unidos e do Oriente Médio, mas ainda não tomou nenhuma decisão. O atleta tinha a possibilidade de assinar com outro clube desde já e ser emprestado ao Tricolor, mas preferiu o caminho inverso ?que era o plano do São Paulo desde o início.

Lucas deixou o São Paulo em 2012, vendido ao PSG (França) por 43 milhões de euros (R$ 108 milhões na época). Depois de seis temporadas, o atacante trocou o clube francês pelo Tottenham (Inglaterra).