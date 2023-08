SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de uma estreia terrível -em que foi goleado por 6 a 0 pela Alemanha-, o Marrocos se redimiu e, vencendo a Colômbia por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), garantiu um lugar nas oitavas de final da Copa Feminina. As colombianas também se classificaram com o resultado da partida em Perth, na Austrália.

O único gol da partida foi marcado por Lahmari, aos 49 minutos do primeiro tempo. Ela aproveitou rebote de um pênalti perdido por Jraidi.

Com a vitória combinada ao empate da Alemanha, Marrocos ficou com a vice-liderança do Grupo H, com seis pontos -as colombianas ficaram em primeiro, com vantagem no saldo de gols (2 a -4). Alemanha, com quatro pontos, e Coreia do Sul, com um, foram eliminadas.

Nas oitavas de final, a Colômbia enfrenta a Jamaica, enquanto as marroquinas encaram a França.

CURIOSIDADES

Marrocos foi a única seleção estreante na atual edição a garantir vaga nas oitavas de final. Haiti, Panamá, Filipinas, Portugal, Zâmbia, Irlanda e Vietnã ficaram pelo caminho.

O desafio de Marrocos agora é avançar às quartas de final -o que nenhuma seleção estreante conseguiu na Copa Feminina desde 2003.

COMO FOI O JOGO

Equilíbrio e poucas chances no primeiro tempo. A etapa inicial foi mais disputada no meio-campo. A seleção marroquina demonstrou um ímpeto ofensivo inicial maior, que logo foi neutralizado pelas colombianas. Na reta final, a Colômbia perdeu a melhor chance com bola rolando e cedeu um pênalti -que resultou no gol de Marrocos.

Marrocos administra o resultado e se garante nas oitavas. Além de vencer, as marroquinas dependiam de um tropeço das alemãs na outra partida - que acabou se confirmando. A estratégia para manter a vitória foi continuar com a bola longe da área, sem se arriscar muito. O único susto veio em uma falha individual, que resultou em uma bola na trave da Colômbia. A seleção africana não sofreu para vencer e confirmar um lugar entre as 16 melhores do mundo.

MARROCOS

Errmichi; Aït El Haj, Chad, Benzina e Redouani; Diki, Nakkach, Chebbak e Tagnaout; Lahmari (Amani) e Jraidi (Ayane). Técnico: Reynald Pedros.

COLÔMBIA

Pérez; Carolina Arias (Restrepo), Carabalí, Daniela Arias e Vanegas; Bedoya (Chacón), Montoya (Ospina) e Santos; Ramírez, Caicedo e Usme. Técnico: Nelson Abadía.

Estádio: Retangular de Perth, em PertH (Austrália)

Público: 17.342

Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA)

Assistentes: Francesca DI MONTE (ITA) e Elena Mihaela Gomoescu ?epu?? (ROM)

Cartões amarelos: Vanegas (COL)

Gols: Lahmari (MAR), aos 49 minutos do primeiro tempo

