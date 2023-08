SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - jogador de futebol Jesús López Ortiz, de 29 anos, morreu após ser atacado por um crocodilo enquanto se banhava no rio Cañas, na Costa Rica.

O ataque ocorreu enquanto Jesús nadava nas águas do rio que dá nome ao seu clube, Deportivo Río Cañas, na província de Guanacaste.

O animal arrastou o corpo do jogador pela água, e a polícia teve que matá-lo a tiros para recuperar o corpo. Ele estava a caminho da casa de uma prima e decidiu entrar no rio no meio do caminho, comentou seu treinador, Luis Montes, ao jornal local La Teja.

"Infelizmente o crocodilo o afundou [no rio Cañas] e não se sabe se ele se afogou ou morreu devido à pressão que o animal exerceu sobre ele", informou a polícia local.

Os moradores da região afirmam que as pessoas geralmente não se banham no rio Cañas devido à presença abundante de crocodilos.

Jesús deixa para trás uma família de dois filhos, Derian e Eithan, de 8 e 3 anos, respectivamente. O time publicou uma mensagem nas redes sociais lamentando a morte do jogador e expressando solidariedade à sua família.