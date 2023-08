SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O desempenho dos EUA nesta Copa do Mundo feminina pode render também uma boa quantia aos jogadores da seleção norte-americana masculina.

90% do prêmio concedido pela Fifa às mulheres dos EUA nesta Copa são divididos com a equipe masculina. Os outros 10% ficam com a Federação de Futebol Norte-americana.

Caso a seleção feminina dos EUA vença a Copa, 10 milhões de dólares (R$ 47 milhões) são repassados igualmente para os homens.

A mesma situação ocorreu na Copa do Qatar, e as mulheres faturaram 1,8 milhões de dólares (R$ 8,5 milhões) pela campanha dos EUA no Mundial disputado ano passado.

O acordo garante que as duas seleções ganhem o mesmo valor com base em seus resultados. O trato foi assinado coletivamente no ano passado.

Portanto, quanto mais longe a seleção chegar, mais os jogadores de ambos os times faturam. O acordo tem validade até 2028.