RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense formalizou o pedido à Conmebol para que a expulsão de Marcelo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores, seja anulada.

O QUE ACONTECEU

O time tricolor acionou a entidade para que o cartão vermelho que o lateral-esquerdo recebeu seja revisto.

Marcelo foi punido aos 10 minutos do segundo tempo, após lance em que acabou pisando na perna do zagueiro Luciano Sánchez.

O clube das Laranjeiras entende não ser um caso simples, uma vez que o regulamento está mais restrito quanto a alterações de decisões de campo.

O árbitro chileno Piero Maza mostrou o cartão vermelho direto ao camisa 12 após análise no VAR.

No atual cenário, Marcelo é desfalque para o jogo da volta, na próxima terça-feira, no Maracanã.

DEIXOU O HOSPITAL

Luciano Sánchez teve alta do hospital, nesta quarta-feira (2), menos de um dia após sofrer uma lesão grave no jogo contra o Fluminense. Ele sofreu uma luxação no joelho esquerdo e deve ficar afastado dos gramados de 10 a 12 meses.

Ele foi liberado para ir para a casa e deixou o hospital em uma cadeira de rodas e com a perna imobilizada.

O zagueiro deu entrevista a veículos locais na saída do hospital e elogiou Marcelo, definindo o lance que causou sua lesão como "infeliz".