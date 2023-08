SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Olimpia por 1 a 0, em jogo pegado no Maracanã, e ficou mais próximo das quartas de final da Libertadores.

Bruno Henrique marcou o único gol do jogo de ida das oitavas, aos três minutos do segundo tempo.

O Rubro-Negro tem a vantagem de avançar com um empate no Paraguai. Uma vitória do Olimpia por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis ?quem avançar enfrenta nas quartas o vencedor do duelo entre Fluminense e Argentinos Juniors.

A partida de volta será disputada na quinta-feira da semana que vem (10), também às 21h (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco. Antes disso, o Fla volta a campo no domingo (6) para visitar o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileiro.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Thiago Maia), Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta (Cebolinha); Bruno Henrique e Gabigol. T.: Jorge Sampaoli

OLÍMPIA

Espínola; Silva (Salazar), Romaña, Gamarra e Zabala; Cardozo (Torres), Gómez (Martínez) e Ortiz; Torres, González (Montenegro) e Fernández (Quintana). T.: Francisco Arce.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 3 de agosto de 2023, às 21h

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Juan Belatti e Facundo Rodriguez (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Amarelos: Allan, Bruno Henrique, Torres, Fernández, Ortiz, e Salazar

Gol: Bruno Henrique, aos 3'/2ºT