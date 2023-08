SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo, mas foi a responsável pelo segundo maior público da fase de grupos da Copa do Mundo feminina da Austrália e Nova Zelândia. O levantamento é do Optus Sport

A derrota verde-amarela para a França contou com 49.374 torcedores, ficando atrás apenas da estreia da Austrália, um dos países-sede do Mundial.

O jogo com maior público foi a vitória da Austrália sobre a Irlanda, com 75.784 pessoas. O público foi o maior de um jogo de futebol feminino no país

Austrália, França, Inglaterra e Estados Unidos foram as seleções que mais apareceram no top 10 de público na Copa.