SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dibu Martínez, que foi o herói da Argentina na final da Copa do Mundo do Qatar, virou marca de perfume infantil em seu país.

O QUE ACONTECEU

O perfume oficial de goleiro se chama 'El Perfume del Dibu'. A fragrância é composta por notas marinhas, toranja, mandarina, e é descrita como fresca, frutada e intensa.

A embalagem tem 50ml, tampa e letras verdes, cor da camisa do goleiro da seleção argentina. A caixa traz a imagem da defesa de Dibu na finalização de Kolo Muani na final da Copa.

"Um perfume que convida a sonhar com a glória esportiva, transmitindo com seus contrastes frescos e intensos os valores de um grande campeão: confiança, personalidade, esforço e clareza. Além disso, contém uma folha de adesivos para personalizar o perfume", disse a distribuidora do produto.

O perfume custa 3600 pesos argentinos (cerca de R$ 63, na cotação de hoje). Ele foi lançado na última semana de julho.