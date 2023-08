SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lucas Moura é o novo camisa 7 do São Paulo.

O jogador de 30 anos reassumiu o número que o acompanhou em sua primeira passagem pelo clube. A camisa 7 foi cedida por Alisson. O meia colocou o número à disposição.

"Gostaria de agradecer a atitude do alisson por esse gesto nobre, demonstra a pessoa que ele é. Vi a entrevista que cederia, confesso que fiquei um pouco sem jeito, mas é um numero que gosto de usar e que marcou basatnte, tenho identificação muito grande com esse numero. decidi aceitar, conversei com ele pessoalmente. muito feliz de usar essa camisa", disse Lucas Moura em entrevista coletiva.

Ele foi apresentado hoje (4), no CT da Barra Funda.